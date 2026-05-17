１７日、広島県内は各地で気温が上がり、今シーズン一番の暑さとなりました。 安芸太田町・加計では最高気温が34.8度を観測し、5月としては県内の観測史上で最も高い気温となりました。猛暑日に迫る厳しい暑さです。 このほか県内では、12地点で最高気温が30度以上の真夏日となったほか、18地点で今年一番の暑さを記録しました。 現地では強い日差しが照りつけ、気温の上昇に体力を奪われるような厳しい暑さとなりまし