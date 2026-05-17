◇関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦「RIGAVILCUP2026」（2026年5月17日）関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦「RIGAVILCUP2026」の最終戦が17日、男子1部は近畿大学、女子1部は関西大学で、それぞれ6試合が行われた。男子は、無敗同士の近大と大産大が直接対決。近大がストレート勝ちを収め、11勝全勝で優勝を決めた。近大は第1セットを25―21で先取すると、第2セットも25―16で連取。第3セットも取り、優勝