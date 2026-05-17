◇パ・リーグ西武6―3日本ハム（2026年5月17日エスコンF）西武のルーキー守護神・岩城颯空がリーグ単独トップの13セーブ目を挙げた。3点リードの9回にマウンドへ。1死から四球を与えるも代打・郡司、水野を連続三振に抑えてゲームセット。チームの首位浮上に貢献し「自分のことよりも、チームが1位の方がうれしい」と喜んだ。中大からドラフト2位で入団した左腕。5月は5試合で5セーブ、防御率0・00と安定感は抜群だ