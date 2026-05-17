◇セ・リーグ広島1―0阪神（2026年5月17日甲子園）緊迫の展開で広島の2番手・高太一が好リリーフを見せた。1―0の7回1死二塁。阪神ベンチが先発の才木に代わって嶋村を代打に送ってきた場面で、先発・岡本の後を受けてマウンドへ。このピンチで嶋村を投ゴロ、続く高寺は151キロの直球で見逃し三振に仕留めた。マウンドでガッツポーズを見せた左腕は「とにかく岡本の勝ちを消さないように。甘く入って打たれることを