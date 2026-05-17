バレーボールのＳＶリーグ男子チャンピオンシップ決勝第３戦（１７日、神奈川・横浜アリーナ）、サントリーは大阪Ｂに０―３で敗れ、通算１勝２敗となり、連覇を逃した。１６日の逆転劇で勢いに乗る相手を止められなかった。第１セットは均衡した展開になるも、先手を取られた。第２セットは立ち上がりに４点を先取されると、劣勢のまま続けて落とした。後がない第３セットは粘りを見せたが、万事休すとなった。司令塔として