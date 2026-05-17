１９９０年代に「シノラー」として斬新なファッションでバラエティー番組で活躍し、現在はファッションデザイナーでもあるタレント・篠原ともえ（４７）が旅行中の写真を披露した。篠原は１７日に自身のインスタグラムを更新。「金沢プライベート旅」と書き始めると「国立工芸館の「ルネ・ラリック展」ではラリックそしてガレやドーム兄弟といったフランス装飾美術と合わせ、ガラス作品をモチーフに制作した「ＯｒａｎＤｒｅ