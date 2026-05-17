【モデルプレス＝2026/05/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたモデルの横田未来が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。【写真】「今日好き」メンバーが印象ガラリ モードな姿でランウェイ登場◆横田未来、ヒョウ柄スカ