◇パ・リーグソフトバンク5―1楽天（2026年5月17日楽天モバイル最強パーク）ソフトバンクの先発・前田悠伍は、毎回走者を許すも5回6安打で1失点。今季2勝目を手にした。2―0の5回は先頭打者の平良にソロ本塁打を浴び、なお2死一、二塁のピンチ。しかしマウンドでは笑顔も見せ、辰己を直球で追い込んで最後はフォークで空振り三振。「楽しかった。思い切って投げた」と強心臓ぶりを示した。今季は3度の登板で全て5