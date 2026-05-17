お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（56）が17日に放送された読売テレビの特番「もんくもん」に出演。共演機会が増えている後輩芸人にすっかり心奪われている様子をみせた。同番組に初登場のゲスト「アルコ＆ピース」とはカンテレ「チャチャ入れマンデー」で何度も共演。「どうもプロデューサーにハマッて、ますだおかだ岡田が追いやられ始めてる」と言って、笑わせた。また、「ほんまは平子（祐希）だけが力あんのよ」と