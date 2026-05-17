この記事をまとめると ■ウイング車は日本の物流を支える利便性の高いトラックだ ■独特な構造から雨漏りが発生しやすいといわれている ■補修用品が多数展開されており常に修理の需要がある車両でもある ウイング車のデメリットとは 物流の現場でよく見かけるウイング車は、荷台の左右側面が大きく上に開くのが特徴で、この構造であることによってフォークリフトで横から荷物を積み下ろしでき、パレット輸送や精密機器、日用品