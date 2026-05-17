共産党の田村委員長は１７日の那覇市での演説会で、３月に沖縄県名護市辺野古沖で小型船２隻が転覆し、同志社国際高（京都府京田辺市）の女子生徒ら２人が死亡した事故について謝罪した。党の地方組織は船を運航した「ヘリ基地反対協議会」の構成団体で、「高校生を船に乗せたこと自体が重大な誤りで、党として心からおわび申し上げます」と述べた。田村氏は「事故原因の解明と遺族への謝罪、補償が行われるよう尽力していく」