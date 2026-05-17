23日は京都で「第33回平安S」（ダート1900メートル）が組まれている。実績上位2頭が主力。その筆頭格は昨年ジャパンダートクラシックを逃げ切ったナルカミだ。3走前のチャンピオンズCは1番人気に推されたが、古馬の壁にはね返される形で13着。その後、東京大賞典6着、前走ダイオライト記念5着と精彩を欠くが500メートルの距離短縮で、これくらいが合いそう。京都は24年秋の新馬戦（ダート1800メートル）で大差勝ちを収めたコー