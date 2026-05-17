（資料写真）１７日午後０時２５分ごろ、横浜市港北区菊名４丁目の県道で「乗用車が電柱に衝突し、走り去った」と通行人から１１０番通報があった。道路沿いの電柱が根元から傾き、現場は復旧作業のため約７時間、通行止めになった。港北署によると、現場は菊名駅近くのバス通りで、片側１車線の直線道路。署は道交法違反（事故不申告）容疑で調べている。