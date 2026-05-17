新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」１７日代々木大会のＡブロック公式戦で、前年度覇者の藤田晃生（２３）が葛西純（５１）に痛恨の初黒星を喫した。今大会最大級の注目を集める?デスマッチのカリスマ?との公式戦に、藤田はイスを持参して入場。レフェリーの注意を振り切ってイスでのチャンバラを展開するなど相手の土俵に飛び込むと、早々に額から大流血してしまう。場外テー