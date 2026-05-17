バレーボールのＳＶリーグ男子チャンピオンシップ決勝第３戦（１７日、神奈川・横浜アリーナ）、サントリーは大阪Ｂに０―３で敗れ、通算１勝２敗となり、連覇を逃した。第１セットは接戦になるも一歩及ばず。波に乗る相手に押され、第２セットも奪われると、第３セットも勢いを止めることはできなかった。主将の高橋藍は「結果がすべて。このチームで勝つことができなかった悔しさがあるが、負けたからこそ学べるポイントはあ