タレントの有吉弘行が１７日、ＪＦＮ系ラジオ「ＳＵＮＤＡＹＮＩＧＨＴＤＲＥＡＭＥＲ」に出演。第１子が誕生したアンガールズ・田中卓志を祝福した。有吉は「田中君が第１子誕生。よかったですよ」と自らこの話題に触れると「まさかね、『キモかわいい』なんていうふうに最初デビューしてきて、そこからただの『キモい』となりましたけどね。まあ、（相方の）山根（良顕）なんかはね、キモいの片割れですけど、随分早くに