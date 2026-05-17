フリーランド3Aで躍動米大リーグ・ドジャースは16日（日本時間17日）、敵地でエンゼルスに15-2で大勝した。地区首位に立つチーム。傘下の3Aオクラホマでは、降格したばかりの24歳アレックス・フリーランドが3戦3発と躍動している。同日に行われた敵地アルバカーキ戦。「1番・三塁」で先発したフリーランドは5-2の6回1死一塁で、飛距離439フィート（約134メートル）の豪快な2ランを右中間席に叩き込んだ。さらに、9-2とした8回