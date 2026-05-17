家事や仕事の合間に少しだけ甘いものが食べたくなったとき、手軽につまめるおやつがあると嬉しいもの。【シャトレーゼ】には、冷凍庫にストックしておける和菓子や、ご褒美感のある洋菓子など、小腹を満たすのにぴったりな品々が豊富。今回は、休憩時間を幸せな気分で満たしてくれそうな、魅力的なラインナップをご紹介します。 手軽につまめる濃厚な和菓子 「自家炊き餡ひとくち黒糖饅頭4個入」は、こし餡の上品