◆大相撲▽夏場所８日目（１７日、両国国技館）西前頭９枚目・錦富士（伊勢ケ浜）が、東前頭１２枚目・獅司（雷）を送り出して、２勝６敗とした。連敗を５で止め、「長かったですね。硬くならずに、攻められて良かった」と話した。連敗中は家族も気にかけてくれていたといい「（連敗中は）治療が終わったら、ドライブに連れて行ってくれた。子どもはお父さんがみてくれていて、（奥さんと）１時間くらい。デートと言ったとこ