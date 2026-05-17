久しぶりに再会したママ友が配ってくれた、名産のお菓子。何気なく私が発した「旅行のお土産？」という一言が、思わぬ事態を招きます。泣き出してしまったママ友と、お菓子の包みに隠された「本当の理由」とは？ 友人が、体験談を語ってくれました。 ママ友がくれた名産お菓子 仕事でバタバタと忙しくしていたある日のこと。 ようやく時間ができ、久しぶりに仲の良いママ友たちと集まりました。 「これ、皆さんで食