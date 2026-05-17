◆大相撲▽夏場所８日目（１７日、両国国技館）大関・霧島（音羽山）が初の黒星。幕内・豪ノ山（武隈）との立ち合いで思い切り当たった。土俵際まで攻めたが、押し切れず。流れの中ですくい投げを打つもまたも決められず、呼び込んで押し出された。「いい当たりはしたけれど最後の投げが良くなかった」と反省。八角理事長（元横綱・北勝海）は「すくい投げで呼び込んでしまったね」と反省した。４月に小学校へ入学したアヤゴ