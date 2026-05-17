お笑いコンビ「ビスケットブラザーズ」の原田泰雅が１７日、コンビの公式Ｘで結婚していたことを発表した。この日、ＳｍａｒｔＦＬＡＳＨで結婚していたと報道されたことを受け、「結婚報道は事実でございます」と発表。その上で「本人と公表のタイミングを伺っておりましたが、このような形となってしまい申し訳ございません」とした。お相手に関しては一般の方であると公表し、「プライバシーなどご配慮頂けますと幸いです