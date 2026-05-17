俳優・小関裕太が念願の大河ドラマデビューを報告した。小関は１７日に自身のインスタグラムを更新。「本日。『＃豊臣兄弟』第１９回より、大河ドラマにデビューします！」と書き出すと、「織田信長の嫡男、＃織田信忠 として、織田家の家督を引き継ぎ偉大すぎる父親を見ながら信忠を生きます。ＮＨＫに「天てれ」で通っていた子役時代から憧れていた大河での、撮影開始の合図は、感じたことない幸福感でした」とつづった。最