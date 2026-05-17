◆大相撲夏場所６日目（１５日、東京・両国国技館）東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）は東前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）を押し出し、４連勝で５勝３敗とした。立ち合いで左を抱えて動きを封じ、振りほどかれたが、逃さず圧力をかけた。「立ち合いで思い切り当たって押し込んでと考えていたけど、もろ差しに来るのが見えたので」と冷静な対応が光った。ともに新三役を狙える位置にいる新鋭対決を制したが「（三役は）まだ中