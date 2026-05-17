現役看護師の顔も持つ女優・長野じゅりあが16日、自身のインスタグラムにタイでマッサージを受ける動画を公開し、反響を呼んでいる。 【写真】オフショルワンピでリラックス？ 見たことないマッサージ施術中 長野は12日に民俗衣装をまとった姿で「ワットアルン」とだけ記し、バックにタイの寺院ワット・アルンラーチャワラーラームを望む写真をアップ。翌13日には動画で豪快なハイキックを繰