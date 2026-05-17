アイドルグループ「iCON!」のメンバー・姫乃樹おとが13日、自身のインスタグラムを更新。減量した姿を披露した。 【写真】きれいな白い脚ハートをくすぐるチア姿のちょこん 姫乃樹は「この日のために8キロ減量成功したよ」と記し、サイドのひもが目を引く大人っぽい黒に身を包んだショットをアップした。くるりんとウェーブを描いた髪が布地に沿うように前に垂れ、真っすぐに向けられた瞳は捉えた