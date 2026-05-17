現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。ゆかりの城として今回訪れたのは、石川県七尾市の「七尾城」だ。城自体はドラマでの登場こそないが、上杉謙信とは因縁があり……。【写真多数】山の斜面に築かれた石垣、古から伝わる“ナゾの巨石”、99年前に建てられた供養塔も…道中を写真で一気に見る（全39枚）七尾城内の一角に建立された城主・畠山氏の供養塔写真＝今泉慎一◆◆◆織田軍大敗を招いた戦の前哨戦戦国一の戦