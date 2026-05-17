米マットでカルト的人気を誇る“悪女”レスラーによる、大胆なスタイリングで魅せるSNS投稿が話題に。日本とも縁深いスーパースターのオフショットにファンもメロメロだ。【画像】人気“悪女”レスラー、刺激的すぎる自撮りショットWWE女子スーパースターのリヴ・モーガンが12日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身が保持するベルトを挑発的なスタイリングで巻くオフショットなどを公開した。公開された写真の中で最も大