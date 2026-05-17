＜大相撲五月場所＞◇中日◇17日◇東京・両国国技館【映像】世界的人気漫画の化粧まわし（アップ）熱戦が続く大相撲五月場所の中日、十両力士の土俵入りである力士の化粧まわしにファンの“熱視線”が注がれる一幕があった。知る人ぞ知る人気漫画の化粧まわしに「世界的人気漫画やん」「これはヤバい」など反響が相次いだ。注目のシーンが起こったのは東方十両力士土俵入りでのこと。十両四枚目・旭海雄（大島）が花道から登場