もしやヤキモチ？犬が嫉妬しているときの行動 甘えてくる 飼い主さんが他の子と遊んでいたり手元の何かに夢中になっているとき、邪魔するようにあからさまに割り込んできたり体をすり寄せてきたりと、いつもよりベタベタ甘えてくるのは嫉妬のサインです。「いいから自分の方を見てよ」とアピールしているのです。 遊びに誘ってくる 飼い主さんの足元におもちゃを持ってきて落とす、上半身を低くしてお尻を突き