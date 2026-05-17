リングドッグとして大役を任された2匹のポメラニアン。その登場方法があまりにも愛らしく、会場から思わず歓声が上がることとなったそうです。 話題の投稿は記事執筆時点で14万回以上再生され、「おりこうさん」「退場まで可愛すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：結婚式場のドアが開くと『2匹の犬』が現れて…思わず歓声があがった『とんでもなく尊い登場の仕方』】 扉の向こうから現れたのは…