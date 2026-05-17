犬の致死率が高い『病気』５選 「昨日までは元気だったのに、なぜか今日はぐったりしている……」その違和感、愛犬の危険な病気のサインかもしれません。 犬の病気の中には、致死率の高い疾患もあります。ここでは、そんな致死率が高い犬の病気と初期段階でみられる危険な症状などをみていきましょう。 1.犬パルボウイルス感染症 犬パルボウイルス感染症とは、パルボウイルスによって引き起こされる、非常に感染力