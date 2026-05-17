＜GoodsPress Web編集部員が買ってみた！使ってみた！＞カセットテープというものに、どれくらいリアルな思い出があるだろうか。僕はギリギリ触れていた世代で、小学生のときに父のラジカセを勝手に持ち出し、『エキセントリック少年ボウイのテーマ』を流しながらその辺の道を走るというのが田中兄妹（双子）との間で空前のブームになった。田舎なので公園というものがなく、走る場所はその辺の道だ。なにがそんなに面白かったのか