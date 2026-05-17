大相撲夏場所は中日。連敗を止め、白星を重ねたい金沢市出身の炎鵬は力強い取り組みをみせました。連敗を止め勢いを取り戻したい炎鵬。中日の相手は、十両9枚目・嘉陽です。立ち合い頭で当たった炎鵬は、そのまま相手を追いかけまわし、最後は押し出しで快勝。連敗を2で止めて6勝目を挙げました。一方、前頭15枚目・津幡町出身の欧勝海は時疾風に寄り切りで敗れ1勝7敗。十両7枚目・七尾市出身の輝は玉正鳳に突き落としで勝ち、3勝5