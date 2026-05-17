実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）の妻でWebディレクターの西村ゆかさんが17日に自身のX（旧ツイッター）を更新。同日開催された「札幌コレクション」のランウェイで“共演”した地域政党「再生の道」前代表の石丸伸二氏（43）のオフショットを公開した。西村さんは「お薬がでてます」と石丸氏が出演していたABEMA「恋愛病院」を思わせるように書き出し、イチゴを持ってポージングを決める石丸氏の写真を公開。写真には「