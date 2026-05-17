お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之とお笑いタレントの吉住が、14日配信のテレ朝Podcast「ウエストランド井口と吉住の孤独アジト」（木曜前6・00）で、愚痴に関するトークを展開した。2人は、リスナーの「最近の悩みは愚痴の楽しさを知ってしまった」という便りを紹介。そのリスナーは匿名掲示板「5ちゃんねる」で不平不満を言って楽しむ一方で、自身の顔つきが悪くなることを感じ「潔癖さと醜い感情とはどうやって折り