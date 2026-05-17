17日の正午ごろ、東京・奥多摩町の山で外国人男性がクマに襲われ、けがをしました。警察や消防によりますと、17日正午ごろ、東京・奥多摩町で「クマに襲われてけがをした」と通報がありました。襲われたのは30代のロシア国籍男性で、顔や腕などにけがをしてヘリで搬送されました。男性は重傷を負いましたが、命に別条はありません。警察によりますと、男性は六ツ石山から山岳登山の下山中にクマと遭遇したということです。奥多摩町