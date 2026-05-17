女優ソン・テヨンが、夫で俳優のクォン・サンウとの息子ルッキ君の大学受験を1年後に控え、余裕のある姿を見せた。去る5月16日、ソン・テヨンのYouTubeチャンネル「Mrs.ニュージャージー ソン・テヨン」には、「母親に似てユーチューバーの才能が見えるソン・テヨンの娘」というタイトルの動画が公開された。【写真】高身長イケメンのルッキ君、芸能界デビュー？この日、ソン・テヨンは息子と同じ学校に通う“ママ友”と会い、ブラ