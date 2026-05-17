2026年に劇場公開されるアニメ『魔法使いの夜』で現代に生きる魔法使い(ただし見習い)・蒼崎青子役を演じる戸松遥さんが、マチ★アソビ vol.30で徳島駅の1日駅長に就任しました。『魔法使いの夜』公式サイト | 2026年公開決定https://mahoyo-movie.com/JR徳島駅にやって来ました。改札を入ったところにある2番ホームに出発式の準備が整えられ、整理券を手に入れたファンの人たちが集まりました。1日駅長になるにあたり、駅長から戸