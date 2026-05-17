◆大相撲▽夏場所８日目（１７日、両国国技館）西前頭４枚目・豪ノ山（武隈）が、全勝だった大関に土をつけた。立ち合いから霧島に押し込まれて、左差しを許した。それでも土俵際で相手のすくい投げに乗じて、振りほどいて押し合いに。相手が呼び込んだところを一気に押し出した。「しっかり相手を正面において取れた」と振り返った。結びでの白星は２３年九州場所７日目に、当時の大関・貴景勝を破って以来。「いつもと違っ