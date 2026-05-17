◆女子プロゴルフツアー▽ＳｋｙＲＫＢレディス最終日（１７日、福岡・福岡雷山ＧＣ、６４９０ヤード、パー７２）３位で出た台湾出身の呉佳晏（ウー・チャイェン）が７バーディー、２ボギーの６７で回り、通算１４アンダーで首位と１打差の２位に入った。最終１８番パー５は同組で唯一、２オンに成功。１打差で単独トップに立つ桑木志帆（大和ハウス工業）がバーディーパットを外し、逆に約１メートルを沈めればプレーオフに