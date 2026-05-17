◆大相撲夏場所８日目（１７日、東京・両国国技館）東前頭１５枚目・翔猿（追手風）が東同１１枚目・宇良（木瀬）との取り直しの一番を押し出しで制し、４連勝で１敗をキープした。最初の相撲は互いに頭を下げ、攻め手を止めない激しい展開。宇良が押して前に出たが、翔猿が左足を俵にかけて引き技を仕掛け、もつれるように両者が倒れた。軍配は翔猿に上がったが、物言いがつき、同体として取り直しに。「チャンスをもらったつ