ボートレース浜名湖の「日伯友好記念ブラジル杯」の2日目が17日に行われた。初日は4着だった柴田大輔（43＝福岡）は1Rを5コースから差して2着に入ると、続く6Rはインから逃げ切り2連対で巻き返した。これで得点率は7.33として土屋太朗、村田修次と並ぶ9位まで押し上げ「バランスが取れていい足にはなってきている。周りと比べてもいい方だと思う」と足の上積みに成功した。それでも「ペラも（前操者のチルト3度から）だいぶ