◇大相撲夏場所8日目（2026年5月17日両国国技館）12場所ぶりに大関復帰の霧島（30＝音羽山部屋）が平幕・豪ノ山（28＝武隈部屋）に押し出しで敗れた。詰めが甘く、初黒星を喫した。立ち合いから激しい突き押しで、豪ノ山を土俵際まで追い込んだ。得意の左四つで攻め切れず、すくい投げも決まらなかった。「急いでしまった。最後の投げが良くなかった」。最後は力なく押し出された。豊昇龍（26＝立浪部屋）、大の里（25＝