第79回カンヌ国際映画祭の「ある視点」に出品されている「すべて真夜中の恋人たち」の公式上映が17日、行われた。上映前に行われたフォトコールには、主演の岸井ゆきの（34）、共演の浅野忠信（52）、岨手由貴子監督が登場した。浅野はシックなスーツ姿で参加。海外メディアから飛び交う「アサノ！」の熱烈な呼びかけにも卒なく応じ、終始リラックスした様子を見せた。一方で、本作が初参加となった岸井は、この日のために仕