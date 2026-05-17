初夏の訪れを告げる浅草神社（東京都台東区）の三社祭が１７日、最終日を迎え、重さ約１トンの本社神輿（みこし）３基を境内から街へと担ぎ出す「宮出し」が行われた。はんてん姿の氏子らが午前７時頃、「ソイヤ、ソイヤ」のかけ声に合わせて神輿を上下に揺らし、境内から出て街を練り歩いた。夫と見物に訪れた東京都武蔵野市の女性（７４）は「荘厳な雰囲気がよかった。担ぎ手の熱気もすごかった」と笑顔を見せた。