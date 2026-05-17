◇セ・リーグヤクルト5―1中日（2026年5月17日バンテリンD）またも「マツケン」が勝った。ヤクルト先発・松本健吾は7回を4安打1失点と好投。無傷の5勝目を手にした。失点は4回に浴びた村松のソロ本塁打による1点のみ。1四球と安定した制球力を発揮し、打たせて取った。これで白星は同僚の山野らに並んで両リーグ最多となったが「（勝利投手は）運も絡んでくる。どうやって試合をつくるかを考える」と話した。今季か