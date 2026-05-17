憧れのメルセデスAMGが500万円以下で手に入る？「予算500万円台」「300馬力超え」「四輪駆動」「日常使いもできる5ドア以上の利便性」。この条件でクルマを探した場合、輸入車の中古車市場に目を向けると、この予算以下で狙える驚きの“高嶺の花”が存在します。 【画像】これが格安の「“3列7人乗り”スポーティSUV」です！ 画像で見る（60枚）それが、メルセデス・ベンツのハイパフォーマンス部門が手がける「メルセデスAMG