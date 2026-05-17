17日午後、広島県福山市で山林火災が発生しました。現在も延焼が続いています。■樫原 憲正 記者「広島県福山市赤坂町です。あちらで山火事が発生し、パチパチという音がこちらまで聞こえてきています」消防によると、17日午後2時26分頃、通行人から「枯れ草が燃えている」と通報がありました。消防車12台とヘリコプター1機が出動し、消火活動が続いています。けが人の情報は入っていません。警察によると、廃材を燃やしてい