去年から若い世代を中心に大ブームの「麻辣湯」。 長崎市にも専門店が次々とオープンしています。 【NIB news every. 2026年4月20日放送より】 長崎市船大工町に3月オープンした「長崎麻辣湯 龍音亭」。 平日の午後2時にもかかわらず、店内には多くの客が…。 （客） 「流行っているから、 一旦行ってみたい。みんな行っているから」 （客） 「美味しい。辛いのが好きなので」